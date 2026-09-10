Salzburg: Neue Lichter für den Festspielbezirk

Im Falle der ebenfalls zu besetzenden Präsidentschaft scheint man um eine ähnlich adäquate Lösung allerdings verlegen. Alles deutet darauf hin, dass Kristina Hammer, 2021 die unpolitische Kompromisslösung nach dem Platzen der Regierung Kurz II, erneut das Rennen machen könnte. Nimmt man ihre mit allen Festspielwassern gewaschene Vorgängerin Helga Rabl-Stadler als Maßstab, doch eine bescheidene Lösung. In Zeiten, die auch für dieses Amt allerhöchste Kompetenz verlangen.