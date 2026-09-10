Salzburg: Neue Lichter für den Festspielbezirk

Mit Spannung wird die Nachfolge des abgesetzten Salzburger Festspielintendanten Markus Hinterhäuser erwartet. Die von der „Krone“ genannten Favoriten dürften das Rennen machen. Festspielpräsidentin Kristina Hammer könnte verlängert werden.
„Die Kunst ist viel größer als der Kleingeist der Politik.“ Mit diesen Worten und großer Genugtuung nahm Markus Hinterhäuser jüngst den „Großen Preis der Jury“ bei der Gala zum 14. Österreichischen Musiktheaterpreis entgegen. Kein Geringerer als Christoph Ransmayr hielt die Laudatio. Eine erhellende Rede über unsere kulturdunkle Zeit und die Lichtstrahlen, die der vor dem Sommer unsanft verabschiedete Hinterhäuser in seinen knapp zehn Intendanten-Jahren aussenden konnte.
In Bälde werden in Salzburgs Hofstallgasse neue Lichter angehen. Über Hinterhäusers Nachfolge wird entschieden. Und wie es in der „Krone“ zu lesen war, stehen die Zeichen immer stärker für ein Führungsduo Barrie Kosky und Sofie de Lint. Nicht die schlechteste Lösung: mit Kosky, einem inspirierenden, hochmusikalischen Künstlergeist und weltweit gefragten Opernregisseur. Mit de Lint, derzeit Opernintendantin in Amsterdam, einer hocherfahrenen Kulturmanagerin.
Im Falle der ebenfalls zu besetzenden Präsidentschaft scheint man um eine ähnlich adäquate Lösung allerdings verlegen. Alles deutet darauf hin, dass Kristina Hammer, 2021 die unpolitische Kompromisslösung nach dem Platzen der Regierung Kurz II, erneut das Rennen machen könnte. Nimmt man ihre mit allen Festspielwassern gewaschene Vorgängerin Helga Rabl-Stadler als Maßstab, doch eine bescheidene Lösung. In Zeiten, die auch für dieses Amt allerhöchste Kompetenz verlangen.
Vielleicht kühlt das so manches von Hinterhäusers kompromisslos ehrlicher, impulsiver Art gekränkte Mütchen. Ob es der großen Festspielsache dient, sei angezweifelt.
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