Betrüger boten Wohnung von Ehepaar zur Miete an

Dorothea N. klingt am Telefon erst, als könnte sie schon fast über die vergangenen Wochen lachen: „Diese Geschichte müsste eigentlich verfilmt werden!“ Aber schnell merkt man ihr an, dass das Erlebte sie tief schockiert hat und schwer belastet. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der „Krone“ lesen: „Wir haben drei kleine Kinder und Angst um sie, immerhin haben wir es hier mit einer organisierten, kriminellen Bande zu tun.“