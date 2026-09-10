Betrüger boten Wohnung von Ehepaar zur Miete an

Schock für Dorothea N. und ihren Mann: Kriminelle boten die Airbnb-Wohnung des Paares im Internet zur Miete an und ließen Dutzende Interessenten für Besichtigungen vorbeikommen. Die Betrogenen beschlossen schließlich, die Betrüger auf eigene Faust zu überführen.
Dorothea N. klingt am Telefon erst, als könnte sie schon fast über die vergangenen Wochen lachen: „Diese Geschichte müsste eigentlich verfilmt werden!“ Aber schnell merkt man ihr an, dass das Erlebte sie tief schockiert hat und schwer belastet. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der „Krone“ lesen: „Wir haben drei kleine Kinder und Angst um sie, immerhin haben wir es hier mit einer organisierten, kriminellen Bande zu tun.“
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