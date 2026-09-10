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40 (!) Besichtigungen

Betrüger boten Wohnung von Ehepaar zur Miete an

Wien
10.09.2026 18:00
Eine Airbnb-Wohnung in Wien (hier nur ein Symbolbild) wurde ohne Wissen der Eigentümer von ...
Eine Airbnb-Wohnung in Wien (hier nur ein Symbolbild) wurde ohne Wissen der Eigentümer von Betrügern als Mietwohnung angeboten.(Bild: Krone KREATIV/adobestock, facebook.com, willhaben.at)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Schock für Dorothea N. und ihren Mann: Kriminelle boten die Airbnb-Wohnung des Paares im Internet zur Miete an und ließen Dutzende Interessenten für Besichtigungen vorbeikommen. Die Betrogenen beschlossen schließlich, die Betrüger auf eigene Faust zu überführen.

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Dorothea N. klingt am Telefon erst, als könnte sie schon fast über die vergangenen Wochen lachen: „Diese Geschichte müsste eigentlich verfilmt werden!“ Aber schnell merkt man ihr an, dass das Erlebte sie tief schockiert hat und schwer belastet. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht in der „Krone“ lesen: „Wir haben drei kleine Kinder und Angst um sie, immerhin haben wir es hier mit einer organisierten, kriminellen Bande zu tun.“

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