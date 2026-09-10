So wird das Wetter am Abend und in der Nacht

Der Feierabend beginnt in vielen Teilen Österreichs noch unter dichten Wolken. Wer Donnerstagabend unterwegs ist, sollte regional auch den Regenschirm griffbereit haben. Im Laufe der Nacht beruhigt sich das Wetter allerdings zunehmend.
Am Donnerstagabend halten sich über weiten Teilen des Landes noch viele Wolken, dazu sind gebietsweise Regenschauer möglich. Von Westen her werden die trockenen Phasen aber bereits länger und auch der Regen zieht sich zunehmend zurück.
Maximal 16 Grad in der Nacht
In der Nacht auf Freitag werden die Schauer schließlich immer seltener. Ganz verschwinden die Wolken allerdings nicht, zwischendurch kann der Himmel regional auch einmal auflockern. Bis zum Morgen kühlt es auf etwa 8 bis 16 Grad ab.
Freitag wird wieder wärmer
Am Freitag stehen die Chancen auf freundlicheres Wetter dann wieder besser. Nach Restwolken und einzelnen Schauern am Vormittag zeigt sich im Tagesverlauf häufiger die Sonne. Auch die Temperaturen legen wieder etwas zu.
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