Flughafenleiter erinnert sich: „Ich war geschockt“

Am Freitag, vor genau 25 Jahren, veränderte der Terroranschlag auf das Herz Amerikas die Welt. Die Erinnerungen daran verblassen nicht. Rund 6500 Kilometer von New York entfernt verfolgte Marco Pernetta die Ereignisse.
„Ich weiß noch genau, dass mich mein Schwager aus Südtirol angerufen und mich gefragt hat: ,Hast du das gesehen, da ist ein Flugzeug in New York in den einen Tower hineingeflogen?‘ Die Erinnerungen an den 11. September sind auch beim Flughafen-Direktor des Flughafens Innsbruck, Marco Pernetta, noch präsent.
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