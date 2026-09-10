Flughafenleiter erinnert sich: „Ich war geschockt“

„Ich weiß noch genau, dass mich mein Schwager aus Südtirol angerufen und mich gefragt hat: ,Hast du das gesehen, da ist ein Flugzeug in New York in den einen Tower hineingeflogen?‘ Die Erinnerungen an den 11. September sind auch beim Flughafen-Direktor des Flughafens Innsbruck, Marco Pernetta, noch präsent.