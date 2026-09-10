Baldwin will NIE wieder mit Sharon Stone drehen!

„Ich kann sie nicht küssen“

Die Beziehung verschlechterte sich so sehr, dass Billy sich weigerte, Sharon zu küssen, als es die Szene verlangte. Er sagte: „Wir hatten vier Liebesszenen. Die ersten drei waren in den ersten beiden Wochen, als noch alles gut lief. Das war nie ein Problem.“ Der Schauspieler bat daraufhin um ein Gespräch mit den Produzenten, um die Situation zu klären. Er berichtete: „Ich sagte zu [Robert] Evans: ,Ich kann die letzte Liebesszene nicht machen. Ich schaffe das nicht.‘“ Schließlich willigte Billy ein, die Szene zu drehen, hatte aber eine Bedingung. Er sagte zu den Produzenten: „Ich kann die Szene machen, aber bitte zwingt mich nicht, sie zu küssen. Ich kann sie nicht küssen.“