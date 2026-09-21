Bereits mehr FSME-Fälle als im gesamten Vorjahr

Drei bis 28 Tage – meist nach rund acht Tagen – nach einem Zeckenstich kann es laut MedUni zu einer ersten Erkrankungsphase der Frühsommer-Meningoenzephalitis mit Fieber und grippeähnlichen Symptomen kommen. Darauf folgt ein beschwerdefreies Intervall von circa einer Woche, nach dem es zu einer zweiten Erkrankungsphase mit Symptomen einer Infektion des zentralen Nervensystems mit Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrations- und Gehstörungen kommen kann. In rund einem Drittel dieser Fälle treten Lähmungen an Armen und Beinen oder der Gesichtsnerven auf. Etwa ein Prozent der neurologischen Fälle der Krankheit führt zum Tod.