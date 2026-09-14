Astro-Woche: Raus aus dem Nebenschauplatz!

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter verrät im Talk, welche Energien uns diese Woche begleiten. Neue Ideen, überraschende Wendungen und wichtige Entscheidungen stehen an. In der Liebe wird es intensiv, während klare Grenzen jetzt besonders wichtig werden. Warum wir unsere Energie nicht mehr überall verteilen sollten und worauf wir jetzt unseren Fokus legen, verrät Sie im Video oben!