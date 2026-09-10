Hitzeflucht aufs Surfbrett

Falls man die Berge vermisst, keine Sorge. Die 7 Sisters, also sieben Schwestern, sind ein Bergkamm, der für jeden Wanderer und Kletterer etwas bietet. Für die österreichischen Wadeln sollten die knapp 900 Höhenmeter keine Schwierigkeiten bieten. Wer ein bisschen mehr braucht, kann auch zwei der Berge an einem Tag besteigen. Nur Schnee wird man dort keinen finden. Wer es lieber flach möchte, dem mangelt es auch nicht an Optionen. Wälder und Felder gibt es mehr als genug. Tramore Beach ist einer der schönsten Strände, den man nur zu Fuß über Dünen erreichen kann. Dementsprechend ist er immer schön leer zu genießen.