Gols bis Rust: Weinwandern am Neusiedler See

Heute gehören nicht nur der Wein, die Anekdoten und denkmalgeschützten Bürgerhäuser zur Freistadt, sondern auch die Weißstörche, die seit etwa hundert Jahren im Sommer auf den Dächern nisten. Einer von ihnen wird Rudi genannt und soll bei den Anglern am See regelmäßig die Köderfische stibitzen. Niemand nimmt ihm das übel. Man munkelt, dass sich der schlaue Vogel einfach an das Selbstbewusstsein der Ruster angepasst hat.