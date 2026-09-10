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Gols bis Rust: Weinwandern am Neusiedler See

Reisen & Urlaub
10.09.2026 10:26
Die goldene Jahreszeit an den Hängen des Nordburgenlandes.
Die goldene Jahreszeit an den Hängen des Nordburgenlandes.(Bild: Burgenland Tourismus/Mag. Paul Szimak)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Milde Temperaturen, warmes Licht und reife Trauben. So zeigt sich der Weinherbst von seiner schönsten Seite. Acht markierte Rundwege führen zwischen Gols und Rust durch Kellergassen und Rieden, vorbei an Storchennestern und jahrhundertealten Geschichten.

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Mit bis zu 2000 Sonnenstunden im Jahr schenkt das Nordburgenland seinen Reben viel Wärme und Zeit zum Reifen. Gemeinsam mit der Nähe zum Neusiedler See schafft dieses Klima beste Voraussetzungen für Weine mit unterschiedlichem Charakter.

Vielfalt auf sechstausend Hektar
Das Weinbaugebiet Neusiedlersee ist mit knapp 6000 Hektar das größte im Burgenland. Es reicht von den Hügeln rund um die Stadt Gols über den flachen Heideboden bis in den Seewinkel. Hier prägt der Zweigelt den trockenen, fruchtig-würzigen Neusiedlersee DAC, während hohe Luftfeuchtigkeit und herbstliche Nebel rund um die Salzlacken auch die Entstehung edelsüßer Weine begünstigen.

Westlich des Steppensees verändert sich die Landschaft, und mit ihr der Wein. Am Leithagebirge treffen Kalk und Schiefer aufeinander, ein besonderes Terroir, das den Weinen Mineralität und Struktur verleiht. das Gestein der Stephansdom-KanzelIn Rust wiederum schaffen der See und das sanfte Hügelland ideale Bedingungen für die Edelfäule, die Grundlage des berühmten Ruster Ausbruch DAC.

Wandern wo der Wein wächst
Wer verstehen möchte, wie eng Wein, Landschaft, Kultur und Menschen in der Region miteinander verbunden sind, sollte sich zu Fuß auf den Weg machen. Acht markierte Weinwanderwege führen von Gols nach Rust, vorbei an bekannten Weinorten und entlang sonnenverwöhnter Hänge mit stetem Seeblick.

Das Gestein der Stephansdom-Kanzel
Besonders reizvoll ist die Etappe zwischen Breitenbrunn und Purbach. Sie beginnt beim historischen Kellerring, wo sich rund vierzig grasbewachsene Erdkeller aneinanderreihen. Ihre Schildmauern bestehen aus dem Kalksandstein der Steinbrüche, die nach dem historischen Ortsnamen Praittenbrunn (heute Breitenbrunn) benannt sind. Aus demselben Gestein wurde übrigens auch die berühmte Kanzel des Wiener Stephansdoms gefertigt.

Oberhalb der Kellergasse öffnen sich die Weingärten des Leithagebirges. Der Neusiedler See wirkt wie ein natürlicher Wärmespeicher, tagsüber nimmt er die Sonne auf, nachts gibt er sie wieder ab. Im Boden trifft kristalliner Schiefer auf Muschel- und Rotalgenkalk, Relikte eines Urmeeres, das an dem Hang vor Jahrmillionen sein Ufer hatte. Sie geben den Weinen ihre salzigen, mineralischen Noten und eine feine Säure.

Weiter führt der Weg über den Thenauriegel, ein Trockenrasengebiet mit seltenen Steppenpflanzen und einer der größten Zieselkolonien Europas. In der Riede Thenau, die zu den besten Lagen für Blaufränkisch zählt, wird Leithaberg DAC abgefüllt.

Nach etwa zwölf Kilometern erreicht man die historische Kellergasse in Purbach mit ihren fünfzig urigen Kalksteingewölben aus dem 19. Jahrhundert. Bei einem Heurigen lässt man den Tag entspannt ausklingen, mit einem Glas Wein aus eben jenen Rieden, die man durchwandert hat. Dazu eine regionale Brettljause oder, jetzt zur Erntezeit, ein Glas frischer Sturm.

Eine Stadt, die sich mit Wein freikaufte
Der Ruster Ausbruch war so wertvoll, dass sich die Bürger im Jahr 1681 mit 30.000 Litern des edelsüßen Weins und 60.000 Gulden die Erhebung zur Freistadt erkauften. Bis heute ist Rust der kleinste Verwaltungsbezirk Österreichs. Zahlreiche Geschichten dazu hat Gerald Szivacz bei seinem Rundgang durch die Altstadt parat – mit einer Prise Witz, viel Stolz und hörbarer Begeisterung.

Heute gehören nicht nur der Wein, die Anekdoten und denkmalgeschützten Bürgerhäuser zur Freistadt, sondern auch die Weißstörche, die seit etwa hundert Jahren im Sommer auf den Dächern nisten. Einer von ihnen wird Rudi genannt und soll bei den Anglern am See regelmäßig die Köderfische stibitzen. Niemand nimmt ihm das übel. Man munkelt, dass sich der schlaue Vogel einfach an das Selbstbewusstsein der Ruster angepasst hat.

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