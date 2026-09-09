Nun ist auch Ben Afflecks Vater verstorben

Ben und Casey als Schauspieler tätig

Casey Affleck arbeitet ebenso wie sein Bruder Ben als Schauspieler. Er ist zudem als Drehbuchautor tätig, unterstützt den Tierschutz und ernährt sich vegan. Mit seiner Ex-Frau Summer Phoenix hat er die beiden Kinder Indiana und Atticus.

Sein Bruder Ben hat ihn bei den Arbeiten zu seinem neuen Film „Company“ unterstützt. Ben Affleck war zuletzt vor allem aufgrund seiner Off-On-Beziehung mit Jennifer Lopez in den Medien. „J.Lo“ reichte 2024 die Scheidung ein. Von 2005 bis 2018 war Ben Affleck mit Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet.