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Nach Tod von Mutter

Nun ist auch Ben Afflecks Vater verstorben

Society International
09.09.2026 11:16
Ben Affleck hat nun beide Elternteile verloren.
Ben Affleck hat nun beide Elternteile verloren.(Bild: APA/Miikka Skaffari/Getty Images/AFP )
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Von krone.at

Nur wenige Monate nach dem Tod seiner Mutter ist nun auch Ben Afflecks Vater verstorben. Das machte sein Bruder Casey bei einer Pressekonferenz in Venedig öffentlich.

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Im Juli mussten Ben Affleck und sein Bruder Casey Abscheid von ihrer Mutter Chris nehmen. Sie hatte den Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren und starb im Alter von 83 Jahren. 

Im Sommer starb Afflecks Mutter im Alter von 83 Jahren.
Im Sommer starb Afflecks Mutter im Alter von 83 Jahren.(Bild: APA/2004 Getty Images)

Bei den Filmfestspielen in Venedig 2026 stellte Casey Affleck nicht nur seinen neuen Film „Company“ vor. Er machte auch öffentlich, dass nach dem Ableben der Mutter nun auch noch Vater Timothy verstorben sei. Ein doppelter Verlust für die Brüder Ben und Casey.

Affleck erwähnte in einem Interview, dass er den Film seinen Eltern widmen würde und der Film seinen Eltern bestimmt gefallen hätte. Er hätte ihnen den Film gerne gezeigt, aber dazu kam es leider nicht mehr.

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Familientreffen in Venedig
Bei den Filmfestspielen in Venedig kam es nicht nur zur Zusammenkunft der beiden Brüder, sondern zum großen Familientreffen. Casey Affleck brachte seine Kinder Indiana und Atticus Affleck mit zum Auftritt auf dem roten Teppich. 

Ben und Casey hatten auf dem Red Carpet in Venedig trotzdem Grund zu Lachen.
Ben und Casey hatten auf dem Red Carpet in Venedig trotzdem Grund zu Lachen.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Höhen und Tiefen im Leben der Afflecks
Ben Affleck und sein Bruder Casey erlebten Höhen und Tiefen. Der Vater litt an Alkoholsucht, die Eltern ließen sich scheiden. Mutter Chris blieb mit den Kindern in Massachusetts und zog die Kinder dort groß. Vater Tim zog nach Kalifornien.

Ben und Casey als Schauspieler tätig
Casey Affleck arbeitet ebenso wie sein Bruder Ben als Schauspieler. Er ist zudem als Drehbuchautor tätig, unterstützt den Tierschutz und ernährt sich vegan. Mit seiner Ex-Frau Summer Phoenix hat er die beiden Kinder Indiana und Atticus.
Sein Bruder Ben hat ihn bei den Arbeiten zu seinem neuen Film „Company“ unterstützt. Ben Affleck war zuletzt vor allem aufgrund seiner Off-On-Beziehung mit Jennifer Lopez in den Medien. „J.Lo“ reichte 2024 die Scheidung ein. Von 2005 bis 2018 war Ben Affleck mit Schauspielerin Jennifer Garner verheiratet. 

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