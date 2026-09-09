„Slalomfahrer“ fuhr mit Mamas Auto auf Arbeiter zu

Kuriose und gefährliche Szenen bei nächtlichen Bodenmarkierungsarbeiten in Innsbruck: Ein 17-jähriger Pkw-Lenker soll in der Nacht auf Mittwoch zunächst um die aufgestellten Markierungshütchen Slalom gefahren sein und dann auch noch einen Arbeiter erfasst haben. Der Verdächtige, der mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs war, konnte ausgeforscht werden.