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Gefährliche Szenen

„Slalomfahrer“ fuhr mit Mamas Auto auf Arbeiter zu

Tirol
09.09.2026 11:05
Während Bodenmarkierungsarbeiten (Symbolbild) kam es zu dem Zwischenfall.
Während Bodenmarkierungsarbeiten (Symbolbild) kam es zu dem Zwischenfall.(Bild: andrew_shots - stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Kuriose und gefährliche Szenen bei nächtlichen Bodenmarkierungsarbeiten in Innsbruck: Ein 17-jähriger Pkw-Lenker soll in der Nacht auf Mittwoch zunächst um die aufgestellten Markierungshütchen Slalom gefahren sein und dann auch noch einen Arbeiter erfasst haben. Der Verdächtige, der mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs war, konnte ausgeforscht werden.

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Gegen 0.30 Uhr waren drei Arbeiter in der Brunecker Straße nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofs mit Bodenmarkierungsarbeiten beschäftigt, als sie plötzlich den Pkw bemerkten. Der Lenker fuhr offenbar zwischen den aufgestellten Hütchen hindurch und machte einen auf „Slalomfahrer“.

Anhalteversuche erfolglos
Die Arbeiter versuchten den Wagen daraufhin anzuhalten – jedoch erfolglos. „Der junge Fahrer fuhr einfach weiter, drehte bei der Kreuzung Brunecker Straße/Museumstraße um und kam anschließend wieder zurück“, schildert die Polizei die nächtlichen Szenen.

Arbeiter an Hand und Knie verletzt
Als ein 41-jähriger Arbeiter erneut versuchte, das Fahrzeug anzuhalten, soll der Lenker plötzlich mit dem Pkw in seine Richtung ausgeschert sein. Dabei zog sich der Arbeiter leichte Verletzungen an der Hand und am Knie zu.

Zitat Icon

Da sich die Arbeiter das Kennzeichen des Pkw gemerkt hatten, konnten sowohl die Zulassungsbesitzerin als auch der Fahrzeuglenker ausgeforscht werden.

Ermittler von der Polizei

Der zunächst noch unbekannte Autofahrer dürfte anschließend das Weite gesucht haben. Die Arbeiter hatten sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt. „Damit konnten sowohl die Zulassungsbesitzerin als auch der Lenker ausgeforscht werden“, so die Ermittler.

Mutter und Sohn angezeigt
Beim mutmaßlichen Lenker handelt es sich um einen 17-jährigen Einheimischen, der mit dem Wagen seiner Mutter unterwegs war. Beiden droht nun Ärger – sie werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.

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Im Zuge des nächtlichen Vorfalls soll der 41-jährige Arbeiter ein Markierungshütchen auf den Pkw geworfen haben, wodurch dieser leicht beschädigt worden sei. 

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