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Ein Jahr! Ex-ÖSV-Dame zieht speziellen Vergleich

Ski Alpin
09.09.2026 11:37
Anstatt sich auf die neue Saison vorzubereiten, genießt Mirjam Puchner jetzt die letzten ...
Anstatt sich auf die neue Saison vorzubereiten, genießt Mirjam Puchner jetzt die letzten Sommertage des Jahres.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_mirjampuchner)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Seit diesem Sommer ist klar, dass Mirjam Puchner ihre Karriere als Profi-Skirennläuferin nicht fortsetzen wird. Seither genießt die Salzburgerin ihr neues Leben. Die Erinnerung an die Tage auf den Skiern ist aber noch frisch, wie ein aktueller Beitrag auf Instagram zeigt. 

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„07. September 2026 vs 07. September 2025“, schreibt Puchner auf Instagram zu einem Beitrag, der aus exakt zwei Fotos besteht. Ein Jahr liegt zwischen den beiden Aufnahmen und zeigt sehr gut, wie sehr sich das Leben der 34-Jährigen in diesem Zeitraum verändert hat. 

Während sie im vergangenen Jahr im Trainingslager die intensive Phase der Saisonvorbereitung auf der Piste in Angriff genommen hatte, darf Puchner in diesem Jahr die letzten warmen Sommertage des Jahres in vollen Zügen genießen. 

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Wenngleich die Ski-Welt die Präsenz der Salzburgerin vermissen wird, scheint sie selbst das Leben als Ski-Pensionistin zu genießen. Zumal die sportliche Betätigung auch abseits der Pisten dieser Welt nicht zu kurz kommt. 

Die Speed-Spezialistin gewann in ihrer Laufbahn zwei Silbermedaillen bei Großereignissen, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking im Super-G und bei der Heim-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm in der Abfahrt. Außerdem feierte Puchner zwei Weltcupsiege in der Abfahrt und fuhr insgesamt neunmal aufs Podest.

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