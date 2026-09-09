Neue Betrugsmasche mit 50-Euro-Schein am Auto

Der Trick ist simpel, aber effektiv: Die Täter klemmen auf Parkplätzen von Supermärkten, Einkaufszentren oder stark frequentierten Stellflächen – die Banknote gut sichtbar auf die Windschutzscheibe. Viele Autofahrer bemerken den Schein erst, wenn sie bereits eingestiegen sind, die Einkäufe verstaut und den Motor gestartet haben. Wer dann aussteigt, um das Geld zu nehmen, lässt oft Tür, Tasche oder sogar den Schlüssel ungeschützt zurück.