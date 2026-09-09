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Bloß nicht aussteigen!

Neue Betrugsmasche mit 50-Euro-Schein am Auto

Ausland
09.09.2026 11:08
Wer einen Geldschein erst nach dem Einsteigen bemerkt, sollte die Türen verriegeln, die Umgebung ...
Wer einen Geldschein erst nach dem Einsteigen bemerkt, sollte die Türen verriegeln, die Umgebung prüfen und erst an einem sicheren Ort anhalten.(Bild: artursfoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 50-Euro-Schein unter dem Scheibenwischer wirkt im ersten Moment wie ein Glücksfund. Tatsächlich steckt dahinter eine fiese Diebstahlmasche, die derzeit vor allem in Italien für Aufsehen sorgt. 

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Der Trick ist simpel, aber effektiv: Die Täter klemmen auf Parkplätzen von Supermärkten, Einkaufszentren oder stark frequentierten Stellflächen – die Banknote gut sichtbar auf die Windschutzscheibe. Viele Autofahrer bemerken den Schein erst, wenn sie bereits eingestiegen sind, die Einkäufe verstaut und den Motor gestartet haben. Wer dann aussteigt, um das Geld zu nehmen, lässt oft Tür, Tasche oder sogar den Schlüssel ungeschützt zurück.

Genau diesen Moment nutzen die Kriminellen. Ein Komplize greift nach Handtasche, Handy oder Geldbörse, fährt im schlimmsten Fall mit dem laufenden Wagen davon.

„Schmäh“ ist polizeibekannt
In Italien häufen sich laut „Today“ entsprechende Meldungen. Besonders im Norden Roms sorgt die Masche derzeit für Unruhe. Ähnliche Ablenkungstricks sind schon länger bekannt: Mal werden Münzen auf den Boden gestreut, mal wird eine Plastikflasche unter einen Reifen gelegt. Das Ziel ist immer dasselbe: Der Fahrer soll aussteigen und abgelenkt sein.

So schützen Sie sich:

  • Niemals das Auto offen und unbeaufsichtigt lassen, auch nicht für einen kurzen Moment. Wer einen Geldschein auf der Windschutzscheibe entdeckt, sollte zuerst die Türen verriegeln, die Umgebung prüfen und nicht hektisch reagieren. Noch sicherer ist es, ein Stück weiterzufahren und erst an einem geschützten Ort anzuhalten.
  • Wertsachen sollten nie sichtbar auf dem Sitz liegen. Wer aussteigt, sollte den Motor abstellen, den Schlüssel mitnehmen und das Auto abschließen. Wer verdächtige Personen bemerkt, sollte die Polizei verständigen.
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