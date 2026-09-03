Diese beliebte Auto-Marke soll bald verschwinden

Mit diesem Schritt soll die Komplexität und die Investitionsbelastung in der Markengruppe Core verringert werden. „Eine Fortführung von Seat in der bisherigen Form würde zusätzliche Ressourcen binden, während die strategische Weiterentwicklung innerhalb der Markengruppe Cupra fokussiert werden soll.“ Die internen Unterlagen wollte ein Volkswagen-Sprecher jedoch nicht kommentieren. „Diese werden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet. Diesem Prozess greifen wir nicht vor“, erklärte er.