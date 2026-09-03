Diese beliebte Auto-Marke soll bald verschwinden

Während Volkwagen ein beinhartes Sparprogramm in Atem hält, ereilt nun alle Seat-Liebhaber eine Hiobsbotschaft. Nämlich will der Vorstand laut einem Bericht die spanische Automarke gänzlich einstellen. Sogar einen Zeitplan soll es bereits geben.
Die zunehmende Konkurrenz chinesischer Autobauer in Europa und die Zölle von US-Präsident Donald Trump bringen VW-Chef Oliver Blume zunehmend in Bedrängnis. Der dadurch ausgelösten Krise dürfte nun auch Seat zum Opfer fallen. Bis spätestens 2029 soll die Marke vom Markt genommen werden, schreibt die „Wirtschaftswoche“ und beruft sich dabei auf den entsprechenden Vorstandsbeschluss. Über den der VW-Aufsichtsrat am Freitag abstimmen soll.
Mit diesem Schritt soll die Komplexität und die Investitionsbelastung in der Markengruppe Core verringert werden. „Eine Fortführung von Seat in der bisherigen Form würde zusätzliche Ressourcen binden, während die strategische Weiterentwicklung innerhalb der Markengruppe Cupra fokussiert werden soll.“ Die internen Unterlagen wollte ein Volkswagen-Sprecher jedoch nicht kommentieren. „Diese werden in den zuständigen Gremien besprochen und verabschiedet. Diesem Prozess greifen wir nicht vor“, erklärte er.
Abbau von Zehntausenden Stellen droht
Neben dem Seat-Aus will der Vorstand am Freitag auch die langfristigen Perspektiven für die Werke in Zwickau, Emden, Hannover und Neckarsulm erörtern. Auch ein möglicher Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen weltweit dürfte auf der Agenda stehen.
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