Nach 9 Jahren: Vizeweltmeister verlässt die MotoGP

„Am Ende dieser Saison wird unsere Reise mit Franco Morbidelli zu Ende gehen. Es gab Podeste, Schlachten und viele Momente, die wir feiern konnten, aber das, was wir mitnehmen werden, geht weit über die Rennstrecke hinaus. Schön, dass wir diese Reise mit euch teilen durften, Franky“, bestätigte VR46 die Trennung vom 31-Jährigen.