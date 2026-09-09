Nach 9 Jahren: Vizeweltmeister verlässt die MotoGP

Neun Rennen hat Franco Morbidelli noch vor sich, ehe er der MotoGP Lebewohl sagt. Nach neun Jahren in der Motorrad-Königsklasse wird der Italiener seine Karriere in der Superbike-WM fortsetzen ...
„Am Ende dieser Saison wird unsere Reise mit Franco Morbidelli zu Ende gehen. Es gab Podeste, Schlachten und viele Momente, die wir feiern konnten, aber das, was wir mitnehmen werden, geht weit über die Rennstrecke hinaus. Schön, dass wir diese Reise mit euch teilen durften, Franky“, bestätigte VR46 die Trennung vom 31-Jährigen.
WM-Zweiter
Seit 2025 geht Morbidelli für den Rennstall von Valentino Rossi an den Start, zuvor stand er ein Jahr bei Pramac Ducati und fünf Jahre lang bei Yamaha unter Vertrag. Mit dem Petronas-Kundenteam der Japaner wurde er 2020 hinter Joan Mir Vizeweltmeister.
Ganz abschwören will der Italiener dem Motorradsport allerdings nicht, für 2027 erhält Morbidelli einen Vertrag bei Aruba.it Ducati in der Superbike-WM.
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