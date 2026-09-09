Linz-Marathon-Siegerin von 2025 disqualifiziert!

Die Linz-Veranstalter wurden Anfang September darüber informiert, dass Kimaina wegen eines Dopingverstoßes von der kenianischen Anti-Doping-Stelle für zwei Jahre gesperrt wurde. Laut Rennleiter Günther Weidlinger wusste man bereits sechs Wochen nach dem Rennen von dem Verdacht, erst über ein Jahr später ist trotz vielfachem Nachfragen dazwischen vonseiten Weidlingers nun in Kenia eine Entscheidung gefallen.