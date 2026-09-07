Audi A2: Erscheint er diesmal zur richtigen Zeit?

Ein halber Meter länger

Na schön, dann sehen wir uns die Unterschiede an: Mit 4,32 Metern Länge ist der A2 e-tron als technischer Bruder des VW ID.3 Neo rund einen halben Meter länger als der Ur-A2. Und während der Alte nur 855 kg leicht war, bringt der Neue mindestens 1840 kg auf die Waage. Weil nur noch die vier Audi-Ringe – und nicht die komplette Karosserie – aus Aluminium sind. Aber vor allem, weil der A2 e-tron ein reiner Stromer ist. Mit drei Akku-Größen – und einer Neuheit für Audi…