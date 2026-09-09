Heizen und Tanken könnte bald noch teurer werden

Jahreshoch bei 126 Dollar

Zuletzt war der Brent-Preis Mitte Juli kurzzeitig über 100 Dollar (86,10 Euro) gestiegen. Noch liegt er aber ein gutes Stück unter dem Jahreshoch von rund 126 Dollar, das Ende April erreicht wurde. Damals hatte der Beginn des Iran-Krieges durch die USA und Israel den Preis stark nach oben getrieben.