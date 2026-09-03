20.000 €: VWs kleinster Stromer wird der modernste

Beim Antrieb hatte VW für den ID. EVERY1 bislang 70 kW beziehungsweise 95 PS, mindestens 250 Kilometer WLTP-Reichweite und 130 km/h Spitze genannt. Laut dem neuen Bericht ist für die Serie eine LFP-Batterie mit knapp 40 kWh vorgesehen. Das wäre logisch: Auch der größere ID. Polo verwendet in seinen günstigeren Versionen bereits einen 37-kWh-LFP-Akku. Dort reicht er für bis zu 334 Kilometer.