Volksanwaltschaft sieht alarmierende Suizidzahlen

Laut Volksanwaltschaft wurden seit Jahresbeginn bis einschließlich 26. August acht Suizide und 33 Suizidversuche registriert. Darunter befanden sich auch Jugendliche, bestätigte die Volksanwaltschaft auf APA-Anfrage. Die meisten Fälle gab es mit sieben in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt, dem größten Gefängnis des Landes, das derzeit bei laufendem Betrieb einer Generalsanierung unterzogen wird. Sechs Fälle wurden aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum (FTZ) Asten gemeldet, fünf aus der JA Innsbruck.