Volksanwaltschaft sieht alarmierende Suizidzahlen

Anlässlich des Welttags der Suizidprävention (10. September) macht die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) auf die alarmierenden Suizidzahlen in den österreichischen Gefängnissen aufmerksam. „Mit Ende August wurden uns bereits so viele Suizide aus den Justizanstalten gemeldet wie im gesamten Vorjahr. Damit haben wir den traurigen Höchststand von 2025 erreicht“, teilte Schwarz am Mittwoch mit.
Laut Volksanwaltschaft wurden seit Jahresbeginn bis einschließlich 26. August acht Suizide und 33 Suizidversuche registriert. Darunter befanden sich auch Jugendliche, bestätigte die Volksanwaltschaft auf APA-Anfrage. Die meisten Fälle gab es mit sieben in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt, dem größten Gefängnis des Landes, das derzeit bei laufendem Betrieb einer Generalsanierung unterzogen wird. Sechs Fälle wurden aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum (FTZ) Asten gemeldet, fünf aus der JA Innsbruck.
Für Schwarz „Alarmsignal“
Es sei zu befürchten, „dass die Zahl der Suizide heuer noch weiter steigt. Das muss ein Alarmsignal für das zuständige Justizministerium sein“, meinte Schwarz. Zum wiederholten Mal appellierte sie ans Justizministerium, die Präventionsmaßnahmen zu verbessern und insbesondere ein paar Wochen nach Haftantritt eine zweite Einschätzung des Suizidrisikos umzusetzen.
„Eine Einschätzung des Suizidrisikos bei Haftantritt reicht nicht. Es gibt noch viel Luft nach oben, zum Beispiel bei der neuerlichen Beurteilung nach acht bis zwölf Wochen“, bekräftigte Schwarz. Diese Maßnahme sei auch in insgesamt 48 Empfehlungen enthalten, die eine Expertengruppe im Auftrag des Justizministeriums bereits 2023 vorgelegt habe, rief die Volksanwältin in Erinnerung.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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