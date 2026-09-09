Wenn der Quadratmeter bis zu 12.000 Euro kostet

Der Traum von der Eigentumswohnung: Angesichts echter Preishammer bleibt dieser Wunsch für viele unerfüllt. Wer sich etwa in Innsbruck eine Eigentumswohnung kaufen will, muss deutlich mehr Geld hinblättern als in anderen Landeshauptstädten, wie eine aktuelle Analyse einmal mehr zeigt. Teils sind für den Quadratmeter sogar bis zu 12.000 Euro zu berappen.