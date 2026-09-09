Radfahrerin (66) starb nach schwerem Sturz

Eine 66-Jährige kam am Dienstagmorgen im niederösterreichischen Bezirk Melk aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrrad zu Fall. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.
Ein tödlicher Fahrradunfall ereignete sich am Dienstag gegen 6.50 Uhr in Hessendorf im Bezirk Melk. Eine 66-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land war dort auf einer Landesstraße unterwegs. Auf einem geraden, leicht abschüssigen Straßenabschnitt kam die Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache schwer zu Sturz.
Notarzt konnte Frau nicht mehr retten
Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers Christophorus 2 versuchte, die schwer verletzte Frau wiederzubeleben. Die Reanimationsversuche blieben jedoch ohne Erfolg. Die 66-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren inneren Verletzungen.
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