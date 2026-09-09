Radfahrerin (66) starb nach schwerem Sturz

Ein tödlicher Fahrradunfall ereignete sich am Dienstag gegen 6.50 Uhr in Hessendorf im Bezirk Melk. Eine 66-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten-Land war dort auf einer Landesstraße unterwegs. Auf einem geraden, leicht abschüssigen Straßenabschnitt kam die Radfahrerin aus bislang unbekannter Ursache schwer zu Sturz.