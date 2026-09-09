Beim WAC fällt die nächste Stütze verletzt aus

Autsch! Bei Bundesligaklub WAC fällt nach Kapitän Nico Wimmer die nächste Stütze aus. Bomber Giacomo Vrioni verletzte sich ebenfalls in der 2. Runde des ÖFB-Cups in Parndorf, fällt sicher zwei Wochen.
Das war eine Woche zum Vergessen! Zuerst blamierte sich der WAC fast in der 2. Runde des ÖFB-Cups beim Regionalligisten Parndorf, fixierte erst mit einem 5:4 im Elferschießen den Aufstieg. Dazu verletzten sich zwei absolute Stützen: Kapitän Nico Wimmer zog sich bei einem Klärungsversuch einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, fällt mehrere Wochen aus.
Bei der gestrigen MRT-Untersuchung gab´s nun auch für Sturmtank Giacomo Vrioni schlechte News: Der 27-Jährige, der mit vier Treffern Top-Scorer bei den Kärntnern ist, hat einen leichten Muskelfaserriss und muss zwei Wochen pausieren. Damit versäumt er die Partien gegen Rapid Wien und Ried. Danach ist zum Glück die Teampause.
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