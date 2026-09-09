Beim WAC fällt die nächste Stütze verletzt aus

Das war eine Woche zum Vergessen! Zuerst blamierte sich der WAC fast in der 2. Runde des ÖFB-Cups beim Regionalligisten Parndorf, fixierte erst mit einem 5:4 im Elferschießen den Aufstieg. Dazu verletzten sich zwei absolute Stützen: Kapitän Nico Wimmer zog sich bei einem Klärungsversuch einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, fällt mehrere Wochen aus.