WKV-Chef Fässler schießt gegen Gewerkschaft

Deutlicher Rückgang der geleisteten Arbeitszeit

Zur Begründung verweist Fässler auf die Faktenlage der vergangenen Jahre: Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit lag im Jahr 2025 bei nur noch rund 29,4 Stunden pro Woche – ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vor-Pandemie-Jahren. Die Kammer-Verantwortlichen fordern ein Umdenken bei den Arbeitnehmervertretern. „Vor diesem Hintergrund eine weitere generelle Arbeitszeitverkürzung zu fordern, ist wirtschaftspolitisch schlicht widersinnig“, betont Fässler. Wer jetzt pauschal die Zeiten weiter kürze, verschärfe den Arbeitskräftemangel und reduziere die wirtschaftliche Leistung des Landes.