Weidel gegen Merz: „Schwarz-Rot ist vorbei“

Die Generaldebatte war die erste Gelegenheit, sein Versprechen wahr zu machen. In seiner Rede konzentrierte er sich aber zunächst darauf, die stärkste Oppositionspartei zu attackieren – als wenn er selbst der Oppositionsführer wäre. Dass die AfD in Sachsen-Anhalt nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, wertete Merz als Scheitern. Sie habe damit ihr Wahlziel verfehlt. „Nirgendwo in Deutschland werden Sie mit dieser Politik Mehrheiten bekommen“, prophezeite er der Partei. Er warf er der AfD in Sachsen-Anhalt „Wahlbetrug“ vor, weil sie nun entgegen der Ankündigung vor der Wahl auch ohne eine absolute Mehrheit im Parlament regieren will.