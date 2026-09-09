Shelton: „Das war ein Krieg, ein episches Match“

Michelsen servierte bereits auf den Matchgewinn, als er gegen seinen US-Landsmann Frances Tiafoe Nerven zeigte und 7:5 6:3,5:7,3:6,6:7(6) verlor. Anschließend weinte er in den Armen des Siegers, der den 22-jährigen Landsmann nach dem Ende seines Laufs wiederum aufmunterte. „Er ist ein toller Kerl, wie er mich in diesem Moment getröstet hat“, sagte Michelsen über die Umarmung nach der Partie. „Ich weiß, wie weh das tut“, sagte Tiafoe mitfühlend. „Ich habe ihm gesagt: Du wirst hier noch so oft sein.“ In seinem dritten US-Open-Halbfinale geht es nun am Freitag mit Shelton gegen einen weiteren Landsmann.