Wie viel taugen gebrauchte Winterreifen noch?

Reifentests werden in aller Regel mit fabrikneuen Modellen durchgeführt. Wie sicher bereits mehrere Tausend Kilometer gefahrene Reifen sind, weiß man irgendwie nicht. Nun hat der ÖAMTC mit Partnern gebrauchte Winterreifen getestet – mit vier und mit zwei Millimetern Restprofil.
In Österreich gelten vier Millimeter Profil als gesetzliche Untergrenze für Winterreifen. Der Test zeigt: Genau dort beginnen die Sicherheitsreserven bereits deutlich zu schwinden. Und die große Überraschung ist: Besonders kritisch wird es nicht auf Schnee, sondern bei Nässe.
ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl erklärt: „Viele Autofahrer betrachten die vorgeschriebenen vier Millimeter Profil als Sicherheitsreserve. Tatsächlich zeigen unsere Ergebnisse, dass hier bereits eine kritische Phase beginnt. Es ist also durchaus sinnvoll, dass man sich in Österreich spätestens bei dieser Profiltiefe um neue Reifen kümmern muss.“
Nässe wird früher zum Problem als Schnee
Für die Untersuchung wurden fünf aktuelle Winterreifenmodelle sowohl im Neuzustand als auch mit vier und zwei Millimetern Restprofil getestet. Geprüft wurden u. a. Bremsverhalten, Handling, Traktion sowie das Verhalten auf Schnee und bei Nässe. Besonders kritisch entwickelt sich die Aquaplaning-Performance mit abnehmendem Profil.
„Bereits bei vier Millimetern Restprofil verlieren die Reifen im Vergleich zu einem neuen Modell im Schnitt bis zu 25 Prozent ihrer Leistung bei der Wasserverdrängung. Bei zwei Millimetern Restprofil steigen die Verluste auf über 50 Prozent an“, so der Experte.
Interessant ist, dass in Deutschland auch für Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von nur 1,6 mm gilt. In Österreich darf man prinzipiell auch mit 1,6 mm fahren, die Pneus gelten dann allerdings nicht mehr als Winterreifen. Bei Regen und nasser Fahrbahn darf man sie also auch hierzulande nutzen.
Darum sind abgefahrene Winter- problematischer als Sommerreifen
Im Vergleich zu Sommerreifen, die über breite Mittellaufrillen verfügen, kann ein mit Lamellen gespickter Winterreifen mit sinkender Profiltiefe wesentlich weniger Wasser verdrängen bzw. ableiten. Dadurch geht der Kontakt zur Fahrbahn früher verloren und das Fahrzeug beginnt aufzuschwimmen. Das Problem dabei: Eine nasse Fahrbahn kommt in unseren Breiten viel häufiger vor als Schnee und Eis.
Das bedeutet auch: Winterreifen, die nicht mehr für den Wintertaugen, sollte man schon wegen der Nässegefahr nicht im Sommer „aufbrauchen“. Abgesehen von der für Hitze ungeeigneten Gummimischung.
Premiumreifen ersetzen fehlendes Profil nicht
Die Untersuchung zeigt zudem, dass die Profiltiefe einen größeren Einfluss auf die Fahrsicherheit hat als die Unterschiede zwischen einzelnen Reifenmodellen oder Preisklassen. Zwar unterscheiden sich Premium-, Qualitäts- und Budgetreifen in ihrem Ausgangsniveau, keines der getesteten Modelle konnte jedoch den negativen Einfluss geringer Profiltiefe kompensieren. „Selbst leistungsstarke Premiumreifen verlieren mit zunehmendem Verschleiß deutlich an Sicherheitsreserven. Die Profiltiefe bleibt damit der entscheidende Faktor für die Fahrsicherheit von Winterreifen.“
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