Aortenaneurysma früh erkennen und Leben retten

Gefäßerweiterungen der Hauptschlagader im Bauchbereich führen bei Einreißen zu lebensgefährlichen Blutungen. Für einen Großteil der Betroffenen kommt dann jede Hilfe zu spät. Dabei lässt sich ein Bauchaortenaneurysma mit einer einfachen, schmerzlosen Ultraschalluntersuchung frühzeitig erkennen und behandeln.
In Österreich leiden über 70.000 Menschen, vor allem Männer, an einem Aneurysma der Bauchaorta. Dieses zählt zu den gefährlichsten, aber zugleich am häufigsten übersehenen Gefäßerkrankungen. Denn reißt die Aorta, kommt jede Hilfe oft zu spät – bis zu 80 Prozent der Betroffenen sterben an den Folgen einer Ruptur.
Als Aneurysma wird die Aussackung eines Gefäßes über den 1,5-fachen Durchmesser bezeichnet. Es kann an verschiedenen Blutgefäßen im Körper entstehen, am häufigsten jedoch entlang von Arterien in Brust, Bauch oder Gehirn. Mehr als 50 Prozent aller Aneurysmen liegen in der Bauchschlagader unterhalb der Nierenarterie.
„Ein Bauchaortenaneurysma verursacht meist keine Schmerzen und bleibt deshalb lange unentdeckt. Wird es rechtzeitig diagnostiziert, können wir es überwachen oder behandeln, bevor es lebensbedrohlich wird. Genau deshalb ist das Screening so wichtig“, erklärt Prim. PD Dr. Afshin Assadian, Gefäßforum Österreich und Vorstand der Abteilung für Gefäßchirurgie an der Klinik Ottakring.
Vom 21. bis 25.9.2026 lädt das Gefäßforum Österreich Personen mit erhöhtem Risiko für ein Bauchaortenaneurysma zu kostenlosen Screeningtagen in mehreren Ambulanzen in 4 Bundesländern ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an:
Vor der Terminvereinbarung für das Screening an den Ambulanzen empfiehlt das Gefäßforum Österreich den kostenlosen Aneurysma-Risikorechner. Mittels eines kurzen Online-Tests können Interessierte ihr individuelles Risiko für ein Bauchaortenaneurysma einfach und rasch einschätzen.
Untersuchung keine Kassenleistung
Die Ultraschalluntersuchung dauert nur wenige Minuten, ist schmerzfrei, strahlungsfrei und liefert sofort ein zuverlässiges Ergebnis. Bis heute ist das Bauchaortenaneurysma-Screening jedoch noch kein Bestandteil der österreichischen Vorsorgeuntersuchung. Um diese Versorgungslücke zu schließen und möglichst vielen Menschen eine lebensrettende Früherkennung zu ermöglichen, lädt das Gefäßforum Österreich von 21. bis 25. September 2026 zu kostenlosen Screeningtagen ein.
An spezialisierten Gefäßambulanzen in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol können Personen aus den Risikogruppen eine kostenlose Ultraschalluntersuchung der Bauchschlagader durchführen lassen. Erstmals beteiligen sich auch die Gefäßzentren der ÖGK in Landstraße, Mariahilf, Favoriten und Floridsdorf.
Seit Jahren setzt sich das Gefäßforum Österreich für die Aufnahme eines evidenzbasierten Ultraschall-Screenings für definierte Risikogruppen in das nationale Vorsorgeprogramm ein. Internationale Studien zeigen, dass organisierte Screeningprogramme die Sterblichkeit deutlich senken, Notfalloperationen vermeiden und zugleich gesundheitsökonomisch sinnvoll sind.
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