Aortenaneurysma früh erkennen und Leben retten

Vom 21. bis 25.9.2026 lädt das Gefäßforum Österreich Personen mit erhöhtem Risiko für ein Bauchaortenaneurysma zu kostenlosen Screeningtagen in mehreren Ambulanzen in 4 Bundesländern ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an:

Männer ab 60 Jahren

Männer ab 60 Jahren Frauen und Männer ab 60 Jahren mit Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhten Blutfettwerten

Frauen und Männer ab 60 Jahren mit Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhten Blutfettwerten Personen mit familiärer Vorbelastung

Personen mit familiärer Vorbelastung Menschen mit bestehenden Gefäßerkrankungen.

Vor der Terminvereinbarung für das Screening an den Ambulanzen empfiehlt das Gefäßforum Österreich den kostenlosen Aneurysma-Risikorechner. Mittels eines kurzen Online-Tests können Interessierte ihr individuelles Risiko für ein Bauchaortenaneurysma einfach und rasch einschätzen.