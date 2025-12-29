Patient erhielt Aortenprothese aus dem 3D-Drucker

Einer von ihnen ist Thomas Heidenreich, der erste Patient, dem der maßgeschneiderte Aortenmantel implantiert wurde. Er erinnert sich noch gut an die Tage vor dem Eingriff – und an die Erleichterung danach: „Meine Operation ist völlig komplikationsfrei verlaufen und dank der neuen Methode war ich schon wenige Tage später wieder zu Hause. Ich bin dem Team unendlich dankbar, dass sie mir die Chance auf ein neues, erfülltes Leben geschenkt haben.“