Streit zwischen Bekannten endet mit Messerangriff

In der Stadt Salzburg ist am Dienstagabend ein 27-Jähriger bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Laut seinen ersten Angaben soll ein 26-jähriger Bekannter mit einem Messer auf ihn losgegangen sein. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen.
Ein Streit zwischen zwei Bekannten endete am Dienstagabend in der Stadt Salzburg mit einem Schwerverletzten. Die Polizei traf vor Ort einen 27-jährigen Mann mit schweren Verletzungen an. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Nach seinen ersten Angaben soll es zuvor zu einer Auseinandersetzung mit einem 26-jährigen pakistanischen Staatsbürger gekommen sein.
Dabei habe ihn der Bekannte mit einem Messer verletzt. Der Verdächtige flüchtete nach dem Vorfall, wurde aber im Zuge einer sofortigen Fahndung im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße von der Polizei angetroffen und festgenommen. Warum der Streit eskalierte und wie genau sich der Vorfall abspielte, ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.
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