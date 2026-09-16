Streit zwischen Bekannten endet mit Messerangriff

Dabei habe ihn der Bekannte mit einem Messer verletzt. Der Verdächtige flüchtete nach dem Vorfall, wurde aber im Zuge einer sofortigen Fahndung im Bereich der Innsbrucker Bundesstraße von der Polizei angetroffen und festgenommen. Warum der Streit eskalierte und wie genau sich der Vorfall abspielte, ist noch unklar und wird derzeit ermittelt.