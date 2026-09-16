Zuckerberg spricht sich gegen KI-Drosselung aus

„Die Menschen werden keine Modelle nutzen wollen, die nicht auf ihre Interessen abgestimmt sind und nicht das tun, was sie verlangen“, schrieb der Chef des Konzerns, zu dem unter anderem Facebook, Instagram und Whatsapp gehören. „Die Forschungslabore haben daher einen starken natürlichen Anreiz, ihre Modelle besser darauf abzustimmen.“ Würden sie es nicht tun, würden sie ins Hintertreffen geraten.