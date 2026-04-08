Kein Spital sonst wollte sie: Lebensrettung im AKH

Erinnerungen an den Skandal von Rohrbach

Bei den jetzigen Notfällen kommen unweigerlich auch Erinnerungen an den Fall von Rohrbach in Oberösterreich auf. Der tragische Tod einer Frau in dem Spital, die trotz korrekter Diagnose kein Intensivbett fand, hatte das Land erschüttert. Eine Aortendissektion – also das Aufreißen der Hauptschlagader – sei eine Diagnose, die niemand erleben wolle, weder als Arzt noch als Patient. Auch diesmal hätte der Fall in einer Tragödie enden können. Doch beide Patienten haben überlebt – weil Wien Ja gesagt hat.