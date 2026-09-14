Mit der „Krone“ gratis zu „Planet der Tiere“

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ebenso wie an Erwachsene, die Natur einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchten.

Jetzt gratis Tickets sichern!

Eine besondere Gelegenheit für Krone- Leserinnen und -Leser gibt es am Freitag, 18. September: Beim Lesertag kann „Planet der Tiere“ kostenlos besucht werden. Die Gratis-Tickets können jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at gesichert werden. Das verfügbare Kontingent ist begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich.