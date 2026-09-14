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Krone-Lesertag

Mit der „Krone“ gratis zu „Planet der Tiere“

Wien ist leiwand
14.09.2026 11:23
Promotion
(Bild: Simon Casetti)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Beim Krone-Lesertag am 18. September können unsere Leserinnen und Leser „Planet der Tiere“ im IMMERSIUM kostenlos besuchen. Gratis-Tickets sind ab sofort im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich – allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

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Von den Tiefen der Ozeane bis in die entlegensten Regionen der Erde: „Planet der Tiere“ bringt die Vielfalt der Natur mitten in die Wiener Innenstadt. Die immersive Ausstellung im IMMERSIUM verbindet großflächige Projektionen, Naturaufnahmen und interaktive Technik zu einem rund 60-minütigen Erlebnis für die ganze Familie.

Im Zentrum steht die immersive Hauptshow, die auf Aufnahmen aus den Naturdokumentationen von ORF „Universum“ basiert. In 24K-Auflösung und mit einer 360-Grad-Projektion werden Tiere und ihre Lebensräume großflächig in Szene gesetzt. Statt die Natur lediglich auf einer Leinwand zu betrachten, befinden sich die Besucher dabei mitten in der Projektion.

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Fotos

Die Ausstellung setzt aber nicht nur auf eindrucksvolle Bilder. Interaktive Stationen und ein virtueller Zoo vermitteln spielerisch Wissen über Tierwelt, Artenvielfalt und Lebensräume. Mithilfe digitaler und KI-basierter Anwendungen können Besucher mit virtuellen Tieren interagieren.

Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen verbindet „Planet der Tiere“ damit Unterhaltung und Wissensvermittlung. Ergänzt wird die Hauptshow durch weitere Erlebnis- und Mitmachstationen sowie eine immersive Art Station.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ebenso wie an Erwachsene, die Natur einmal aus einer anderen Perspektive erleben möchten.

Jetzt gratis Tickets sichern!
Eine besondere Gelegenheit für Krone- Leserinnen und -Leser gibt es am Freitag, 18. September: Beim Lesertag kann „Planet der Tiere“ kostenlos besucht werden. Die Gratis-Tickets können jetzt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at gesichert werden. Das verfügbare Kontingent ist begrenzt und gilt nur, solange der Vorrat reicht – schnell sein lohnt sich.

Krone Lesertag
Jetzt Tickets sichern! 
(Bild: Attraction Project GmbH)

📅 Krone Lesertag: 18.9.
⏰ 10-18 Uhr, letzter Einlass 17 Uhr
📍 IMMERSIUM, Habsburgergasse 10, 1010 Wien

🎟️ 500 Gratis-Tickets, max. 4 Tickets pro Kauf
👉 zum Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

Tickets für alle weiteren Tage finden Sie HIER

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