Wundheilung unterstützen, Narben vorbeugen

Eine Narbe kann entstehen, wenn die Haut nach einer Verletzung oder Operation neues Gewebe bildet, um die Wunde zu verschließen. Wie sichtbar die Narbe später bleibt, hängt nicht nur von der Art der Verletzung ab, sondern auch von der richtigen Wundpflege. Mit einigen einfachen Maßnahmen können Betroffene die Heilung unterstützen und das Risiko für auffällige Narben verringern.