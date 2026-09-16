„Terror“
Russische Drohne trifft Bus und tötet 5 Menschen
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Bus in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk sind nach Angaben der örtlichen Behörden fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilt der Gouverneur der Region, Olexander Hanscha, mit.
„Die sieben Verletzten befinden sich derzeit in ärztlicher Obhut. Sie erhalten alle notwendige Hilfe“, sagte Hanscha.
Er warf Russland Terror vor und veröffentlichte auch ein Foto von dem getroffenen Bus, an dem Blutspuren zu sehen sind (siehe Posting unten).
Auch Industrieanlage getroffen
Zudem attackierte Russland in der Nacht auf Mittwoch die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, erklärte der dortige Gouverneur, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine Industrieanlage getroffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, das russische Militär habe ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen.
Polen in Alarmbereitschaft
In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, weil die Luftwaffe wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen sei, wie Flugsicherung und Armee erklärten.
Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe
Unterdessen hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erfolgreich eine neu entwickelte Waffe zur Abwehr von Drohnen getestet. Bei einem nächtlichen Einsatz sei erstmals eine russische Drohne des Typs „Shahed“ mit dem System getroffen und zerstört worden, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner Videoansprache. Allerdings seien noch technische Anpassungen notwendig. „Einige technische Details müssen noch verfeinert werden“, erklärte der ukrainische Präsident. Dafür werde noch etwas Zeit benötigt. Gleichzeitig werde an weiteren Entwicklungen gearbeitet. Nach Angaben Selenskyjs wurden in der vergangenen Nacht 93 Prozent der russischen Drohnen abgefangen. Das sei ein beachtlicher Wert, dennoch müsse die Ukraine ihre Abwehr weiter ausbauen, sagte er.
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