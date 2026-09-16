Russische Drohne trifft Bus und tötet 5 Menschen

Ukraine meldet erfolgreichen Test neuer Drohnenabwehr-Waffe

Unterdessen hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj erfolgreich eine neu entwickelte Waffe zur Abwehr von Drohnen getestet. Bei einem nächtlichen Einsatz sei erstmals eine russische Drohne des Typs „Shahed“ mit dem System getroffen und zerstört worden, sagte Selenskyj am Dienstagabend in seiner Videoansprache. Allerdings seien noch technische Anpassungen notwendig. „Einige technische Details müssen noch verfeinert werden“, erklärte der ukrainische Präsident. Dafür werde noch etwas Zeit benötigt. Gleichzeitig werde an weiteren Entwicklungen gearbeitet. Nach Angaben Selenskyjs wurden in der vergangenen Nacht 93 Prozent der russischen Drohnen abgefangen. Das sei ein beachtlicher Wert, dennoch müsse die Ukraine ihre Abwehr weiter ausbauen, sagte er.