Tom Cruise sorgt mit offenem Hemd für Aufsehen

„Schon als ich ein Kind war, sagten sie: ,Ach komm schon, Tom. Du bist immer so intensiv.‘ Und ich sagte: ,Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin eben intensiv.‘“ Mit diesem Ruf kann er offenbar gut leben. „Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ganz offen damit um“, erklärte der Schauspieler.