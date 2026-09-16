Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Superstar zeigt Haut!

Tom Cruise sorgt mit offenem Hemd für Aufsehen

Society International
16.09.2026 10:32
Tom Cruise: Mit offenem Hemd, hochgekrempelten Ärmeln und hautenger Jeans präsentiert sich der ...
Tom Cruise: Mit offenem Hemd, hochgekrempelten Ärmeln und hautenger Jeans präsentiert sich der Hollywood-Star so lässig wie selten zuvor.(Bild: Krone-Collage/Mario Sorrenti / GQ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tom Cruise zeigt sich so lässig und freizügig wie selten: Für das neue Cover des „GQ“-Magazins posierte der Hollywood-Star mit offenem Hemd, hochgekrempelten Ärmeln und hautenger Jeans. Eine Hand steckte lässig im Gürtel. Mit 64 Jahren zeigt die „Mission: Impossible“-Ikone, dass er fit und durchtrainiert bereit für neue Projekte ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Doch hinter dem sexy Cover steckte ein Gespräch über deutlich ernstere Themen. Cruise sprach über seinen Ruf, besonders intensiv zu sein, über Angst und den Tod – und darüber, warum er das Leben immer wieder am Abgrund suche.

„Ich bin eben intensiv“
Dass er Dinge gerne gründlich angehe, sei für Cruise nichts Neues. Schon als Kind habe er entsprechende Kommentare zu hören bekommen.

„Schon als ich ein Kind war, sagten sie: ,Ach komm schon, Tom. Du bist immer so intensiv.‘ Und ich sagte: ,Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin eben intensiv.‘“ Mit diesem Ruf kann er offenbar gut leben. „Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ganz offen damit um“, erklärte der Schauspieler.

„Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ...
„Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ganz offen damit um“, erklärte der Schauspieler, der im Heft auch als Cowboy posiert.(Bild: Mario Sorrenti / GQ)

Alles, nur nicht oberflächlich
Wenn ihn etwas interessiere, wolle er es nicht nur oberflächlich kennenlernen. „Wenn mich etwas interessiert, will ich es lernen. Ich will es verstehen. Die Verwirrung überwinden, und diese Fähigkeit irgendwie aufbauen.“

Seine berühmte Risikobereitschaft erklärte Cruise auch mit seiner grundsätzlichen Einstellung zum Leben. „Ich glaube, wenn man mein Leben betrachtet, würde man sagen: Ich stehe gern am Rand einer Klippe – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Das heißt, ich betrachte das Leben als Abenteuer. Das habe ich schon immer getan, mein ganzes Leben lang.“

Lesen Sie auch:

Im Job erlebt Tom Cruise nur Höhenflüge, in der Liebe hat der Hollywoodstar schon einige ...
Actionstar frustriert
Bei Tom Cruise herrscht akute Liebes-Flaute!
Actionstar frustriert
Bei Tom Cruise herrscht akute Liebes-Flaute!
Nicole Kidman und Tom Cruise waren mehr als ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie sich 2001 scheiden ...
Seltene Enthüllungen
Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt
Seltene Enthüllungen
Darum wurde Kidman vor Ehe mit Tom Cruise gewarnt
Es ist offiziell: Die Tochter der Hollywood-Stars Katie Holmes (47) und Tom Cruise (64) heißt ...
Schlussstrich gezogen
Suri legt Nachnamen von Tom Cruise offiziell ab
Schlussstrich gezogen
Suri legt Nachnamen von Tom Cruise offiziell ab
Tom Cruise, bist du es? Der Hollywoodstar ist in seinem neuen Film „Digger“ fast nicht ...
Trailer ist da!
Tom Cruise in „Digger“ fast nicht wiederzuerkennen
Trailer ist da!
Tom Cruise in „Digger“ fast nicht wiederzuerkennen
Breites Lächeln, volles Haar: So kennen die Fans Tom Cruise. In seinem neuen Film „Digger“ legt ...
Komplettverwandlung
Tom Cruise zeigt sich mit Bauch und Halbglatze!
Komplettverwandlung
Tom Cruise zeigt sich mit Bauch und Halbglatze!
Hollywood made in DE!
Harold Faltermeyer: Der Sound hinter Tom Cruise
Hollywood made in DE!
Harold Faltermeyer: Der Sound hinter Tom Cruise
Ethan Hawk beim Sundance Filmfestival
Setzt neue Maßstäbe
Warum Ethan Hawke „echt wütend“ auf Tom Cruise ist
Setzt neue Maßstäbe
Warum Ethan Hawke „echt wütend“ auf Tom Cruise ist

Blick nach vorne, ohne Angst vorm Tod
Auch die Frage nach dem Tod beantwortete er dem „GQ“-Magazin erstaunlich gelassen. „Habe ich also Angst vor dem Tod? Nein. Das habe ich nicht. Es ist nicht so, dass ich gar keine Angst empfinden würde. Aber das Gefühl macht mir nichts aus.“

Angst selbst schrecke ihn nicht ab. „Ich habe keine Angst davor, Angst zu haben“, sagte Cruise. Und wenn ein neues Abenteuer einen Sprung ins Ungewisse bedeute, gelte für ihn: „Okay, ich weiß, das ist ein Sprung ins Ungewisse, aber lass es uns wagen. Los geht’s.“

Dass der Mann am „GQ“-Cover noch viel vorhat, hört man eindeutig heraus und sieht man ihm auf den Fotos deutlich an.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.09.2026 10:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
196.859 mal gelesen
Ein brisanter Akt im Landesgericht Wien erschüttert erneut die heimische Künstlerszene.
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
119.328 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
69.388 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1025 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
976 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
946 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Mehr Society International
Raubüberfall in Paris
Kim Kardashian erhält einen Euro Schadenersatz
Sheeran völlig allein?
Nach Macklemore-Eklat springen jetzt alle ab!
Superstar zeigt Haut!
Tom Cruise sorgt mit offenem Hemd für Aufsehen
„Ist mir nicht egal“
Eklat: Aus für Macklemore auf Ed Sheerans Tour
Nach Tod von Kollegen
Reunion: „Buffy“-Stars halten emotionale Emmy-Rede
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf