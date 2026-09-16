Tom Cruise sorgt mit offenem Hemd für Aufsehen

Tom Cruise zeigt sich so lässig und freizügig wie selten: Für das neue Cover des „GQ“-Magazins posierte der Hollywood-Star mit offenem Hemd, hochgekrempelten Ärmeln und hautenger Jeans. Eine Hand steckte lässig im Gürtel. Mit 64 Jahren zeigt die „Mission: Impossible“-Ikone, dass er fit und durchtrainiert bereit für neue Projekte ist.
Doch hinter dem sexy Cover steckte ein Gespräch über deutlich ernstere Themen. Cruise sprach über seinen Ruf, besonders intensiv zu sein, über Angst und den Tod – und darüber, warum er das Leben immer wieder am Abgrund suche.
„Ich bin eben intensiv“
Dass er Dinge gerne gründlich angehe, sei für Cruise nichts Neues. Schon als Kind habe er entsprechende Kommentare zu hören bekommen.
„Schon als ich ein Kind war, sagten sie: ,Ach komm schon, Tom. Du bist immer so intensiv.‘ Und ich sagte: ,Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin eben intensiv.‘“ Mit diesem Ruf kann er offenbar gut leben. „Ich arbeite hart, und die Leute, die mit mir arbeiten, wissen das. Ich erwarte viel und gehe ganz offen damit um“, erklärte der Schauspieler.
Alles, nur nicht oberflächlich
Wenn ihn etwas interessiere, wolle er es nicht nur oberflächlich kennenlernen. „Wenn mich etwas interessiert, will ich es lernen. Ich will es verstehen. Die Verwirrung überwinden, und diese Fähigkeit irgendwie aufbauen.“
Seine berühmte Risikobereitschaft erklärte Cruise auch mit seiner grundsätzlichen Einstellung zum Leben. „Ich glaube, wenn man mein Leben betrachtet, würde man sagen: Ich stehe gern am Rand einer Klippe – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Das heißt, ich betrachte das Leben als Abenteuer. Das habe ich schon immer getan, mein ganzes Leben lang.“
Blick nach vorne, ohne Angst vorm Tod
Auch die Frage nach dem Tod beantwortete er dem „GQ“-Magazin erstaunlich gelassen. „Habe ich also Angst vor dem Tod? Nein. Das habe ich nicht. Es ist nicht so, dass ich gar keine Angst empfinden würde. Aber das Gefühl macht mir nichts aus.“
Angst selbst schrecke ihn nicht ab. „Ich habe keine Angst davor, Angst zu haben“, sagte Cruise. Und wenn ein neues Abenteuer einen Sprung ins Ungewisse bedeute, gelte für ihn: „Okay, ich weiß, das ist ein Sprung ins Ungewisse, aber lass es uns wagen. Los geht’s.“
Dass der Mann am „GQ“-Cover noch viel vorhat, hört man eindeutig heraus und sieht man ihm auf den Fotos deutlich an.
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