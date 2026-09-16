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„Dann ging es schnell“

Wintersport-Ikone findet neue Liebe auf Instagram

Wintersport
16.09.2026 10:08
Emil Hegle Svendsen hat seine neue Herzdame auf Instagram gefunden.
Emil Hegle Svendsen hat seine neue Herzdame auf Instagram gefunden.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram_heglesvendsen, GEPA)
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Von krone Sport

Nach dem Trennungsschmerz folgt das neue Liebesglück! Der ehemalige Biathlon-Star Emil Hegle Svendsen hat über seine neue Partnerin gesprochen und dabei verraten, wie sich das Paar kennengelernt hat – nämlich auf Instagram. 

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Viele Jahre war Svendsen mit TV-Moderatorin Samantha Skogrand liiert. Mit der 37-Jährigen hat der einstige Biathlon-Star auch zwei gemeinsame Kinder. Doch 2023 verkündete das Paar sein Liebes-Aus auf Instagram. „Nach fast zehn wunderbaren gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, kein Paar mehr zu sein“, verkündete man damals weiterhin recht harmonisch. 

Drei Jahre später hat Svendsen nun seine neue Herzdame gefunden und im Interview mit „klikk.no“ verraten, wo er sie kennengelernt hat. Auf Instagram war Ingrid Helene Rödal nämlich eine seiner Followerinnen. „Sie war süß, fand ich, und folgte ihr zurück“, so der Norweger. 

Feierte große sportliche Erfolge
Doch das war erst der Auftakt. „Dann schreiben wir ein bisschen hin und her, bevor wir uns verabredeten. Und noch einmal. Es ging wirklich sehr schnell. Die Chemie stimmte sofort“, verrät Svendsen, der nun sein neues Liebesglück genießt. 

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Als aktiver Athlet feierte der Norweger eins große sportliche Erfolge. Unter anderem wurde der heute 41-Jährige viermal Olympiasieger und zwölfmal Weltmeister. Zudem holte er sich den Gesamtweltcup und 65 Weltcupsiege, ehe er 2018 seine Karriere beendet hat. 

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