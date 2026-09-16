Wintersport-Ikone findet neue Liebe auf Instagram

Viele Jahre war Svendsen mit TV-Moderatorin Samantha Skogrand liiert. Mit der 37-Jährigen hat der einstige Biathlon-Star auch zwei gemeinsame Kinder. Doch 2023 verkündete das Paar sein Liebes-Aus auf Instagram. „Nach fast zehn wunderbaren gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, kein Paar mehr zu sein“, verkündete man damals weiterhin recht harmonisch.