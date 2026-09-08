Eine Störung der Schilddrüse richtig erkennen

Eine Störung der Schilddrüse zeigt sich in der Regel nicht durch ein einzelnes Symptom. Wie die Wiener Nuklearmedizinerin Dr. Gerhild Kaukal im Fachmagazin „Ärzte Krone“ berichtet, ergibt erst die Kombination mehrerer Beschwerden das typische klinische Bild einer Über- oder Unterfunktion. Da Ursache und Therapie eng miteinander verknüpft sind, ist eine sorgfältige Untersuchung wichtig.