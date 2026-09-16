Navi „lockte“ Transporter auf schmalen Wanderweg

Endstation vor Murenabbruch

„Im Zuge der Erkundung stellte sich heraus, dass der Klein-Lkw den schmalen Weg bis zu einem Murenabbruch befahren hatte“, schildert die Feuerwehr. Dort kam das Fahrzeug nicht mehr weiter – es steckte sprichwörtlich in der Klemme. Alleine kam der Syrer aus dem Schlamassel nicht mehr heraus!