Neuer Name für Spitäler, alte Herausforderungen

Der Außenauftritt der Kabeg soll modernisiert werden. Dabei soll auch das Image der Kärntner Landeskrankenanstalten aufpoliert werden. Auswirkungen hat die Namensänderungen für Patienten nicht – denn auch die allseits bekannten Probleme bleiben bestehen.
Der öffentliche Auftritt der Landeskrankenanstalten soll modernisiert werden. Daher erhält neben dem Klinikum Klagenfurt auch das LKH in Villach das Prädikat „Klinikum“. Das Spital in Wolfsberg wird zur Lavanttal-Klinik und das Krankenhaus in Laas zur Klinik. „Gerade im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein zeitgemäßer Auftritt wichtig“, so Kabeg-Chef Arnold Gabriel.
Unnötige Kosten sollen vermieden werden
Dabei solle auch versucht werden, unnötige Kosten zu vermeiden. Briefpapier und Co. wird erst getauscht, wenn das Alte verbraucht ist. Die Schilder würden nach und nach ausgetauscht werden. Gabriel betont, „es handelt sich um eine Anpassung des öffentlichen Auftritts, nicht um eine organisatorische Veränderung. Die Kabeg bleibt die Kabeg, auch das Leistungsspektrum und die Strukturen der Standorte bleiben unverändert“, bekräftigt Gabriel.
Alte Probleme bleiben aber bestehen
Ob alleine ein neuer Name für die Landesspitäler reichen wird, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und das Image zu verbessern, ist fraglich. Immerhin gibt es einige andere Baustellen in der Kärntner Gesundheitspolitik und in den dazugehörigen Krankenanstalten ...
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