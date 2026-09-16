Neuer Name für Spitäler, alte Herausforderungen

Unnötige Kosten sollen vermieden werden

Dabei solle auch versucht werden, unnötige Kosten zu vermeiden. Briefpapier und Co. wird erst getauscht, wenn das Alte verbraucht ist. Die Schilder würden nach und nach ausgetauscht werden. Gabriel betont, „es handelt sich um eine Anpassung des öffentlichen Auftritts, nicht um eine organisatorische Veränderung. Die Kabeg bleibt die Kabeg, auch das Leistungsspektrum und die Strukturen der Standorte bleiben unverändert“, bekräftigt Gabriel.