Messi-Sprechchöre – dann „Watschn“ für Ronaldo

Blamabler Auftritt von Al-Nassr: Cristiano Ronaldo und Co. gingen am ersten Spieltag der AFC Champions League bei Al-Ain mit 0:4 unter.
Schon vor dem Anpfiff am Dienstagabend war Cristiano Ronaldo im Fokus gestanden. Die Fans von Al-Ain provozierten den portugiesischen Superstar beim Aufwärmen und skandierten den Namen seines einstigen Dauerrivalen Lionel Messi.
Teamkollege Sadio Mane war stinksauer und gestikulierte in Richtung der Zuschauer.
Mega-Frust nach Fehlstart
Es war ein Abend zum Vergessen für „CR7“ und Al-Nassr! Der Meister aus Saudi-Arabien verlor beim Champion der Vereinigten Arabischen Emirate mit 0:4. Houssine Rahimi (25., 63.), Soufiane Rahimi (72.) und Georgios Giakoumakis (85.) sorgten für die Treffer von Al-Ain.
Der krachende Fehlstart von Al-Nassr in die AFC Champions League war damit perfekt! Nach dem Schlusspfiff war der Frust bei Ronaldo riesengroß, sofort verschwand der Portugiese in den Katakomben.
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