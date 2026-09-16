Messi-Sprechchöre – dann „Watschn“ für Ronaldo

Mega-Frust nach Fehlstart

Es war ein Abend zum Vergessen für „CR7“ und Al-Nassr! Der Meister aus Saudi-Arabien verlor beim Champion der Vereinigten Arabischen Emirate mit 0:4. Houssine Rahimi (25., 63.), Soufiane Rahimi (72.) und Georgios Giakoumakis (85.) sorgten für die Treffer von Al-Ain.