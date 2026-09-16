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Andreas Gabalier verrät geheimes Studium

Adabei Österreich
16.09.2026 08:46
Andreas Gabalier überrascht einem Geheimnis aus seiner Vergangenheit: Der Volks-Rock’n’Roller ...
Andreas Gabalier überrascht einem Geheimnis aus seiner Vergangenheit: Der Volks-Rock’n’Roller hätte beinahe eine ganz andere Karriere eingeschlagen.(Bild: Sepp Pail)
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Von krone.at

Andreas Gabalier hatte nicht immer nur die große Bühne im Kopf. Der Volks-Rock’n’Roller hatte einst ein Studium begonnen und damit beinahe eine völlig andere Karriere eingeschlagen. 

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Im ServusVodcast von Monika Gruber enthüllte er jetzt erstmals, dass er Anwalt werden wollte und tatsächlich angefangen hat, Rechtswissenschaften zu studieren.

Vom Wörthersee zum Jus-Studium
Während seiner Zeit als Barkeeper am Wörthersee hatte Gabalier die Sommer möglichst lange genießen wollen. Ein Studium in Klagenfurt hatte ihm genau das ermöglicht. „Vielleicht meiner Wörthersee-Barkeeper-Zeit verschuldet“, erklärte der Sänger seinen ungewöhnlichen Bildungsweg.

Monika Gruber konnte sich ihren Freund allerdings nur schwer als Anwalt vorstellen: „Als Anwalt hätte ich dich überhaupt nicht gesehen.“

Ganz abwegig war der Beruf für Gabalier dennoch nicht. Er habe einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und beschäftige sich intensiv mit unterschiedlichen Sichtweisen.

Gabalier wollte Andersdenkende verstehen
„Ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn in mir. Ich mache mir über sehr vieles, sehr viele Gedanken – ich versuche mir auch politisch immer ein Bild zu machen und vor allem ein Bild oder einen Sinn in Dingen zu sehen, die Leute anders sehen“, sagte er.

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Er habe immer versucht, Andersdenkende zu verstehen und es ist ihm wichtig, die Dinge zu hinterfragen. Ich spreche oder schreie nicht immer gleich dagegen... ich bin keiner, der auf die Straße geht zum Demonstrieren [...] sondern ich versuche immer diese Ängste, Sorgen, Bedürfnisse Andersdenkender bisschen zu verstehen und zu hinterfragen.“

Vorschnelle Entscheidungen, „was richtig und was falsch“ sei, sind nicht seines. Gleichzeitig habe er eine Gesellschaft erlebt, in der die Mitte zunehmend verschwunden sei.

„Es ist kaum noch irgendwo eine Mitte da, in unserem Land“, sagte der Musiker. Monika Gruber fügte hinzu: Man habe „verlernt, zu kommunizieren“.

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