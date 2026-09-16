Andreas Gabalier verrät geheimes Studium

Er habe immer versucht, Andersdenkende zu verstehen und es ist ihm wichtig, die Dinge zu hinterfragen. Ich spreche oder schreie nicht immer gleich dagegen... ich bin keiner, der auf die Straße geht zum Demonstrieren [...] sondern ich versuche immer diese Ängste, Sorgen, Bedürfnisse Andersdenkender bisschen zu verstehen und zu hinterfragen.“