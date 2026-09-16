15-Jähriger will weg – jetzt jagt ihn ganz Europa

Das kommt überraschend! Mega-Talent J. J. Gabriel bittet Manchester United um die Freigabe. Jetzt jagt ganz Fußball-Europa den 15-Jährigen.
Das Wunderkind hatte im vergangenen Sommer die Möglichkeit, bei Manchester City zu unterschreiben, entschied sich jedoch dafür, bei United zu bleiben, nachdem man dem Stürmer Zusicherungen bezüglich seiner Karriereperspektiven gegeben hatte. Doch nun die Wende!
Wie „The Telegraph“ berichtet, informierte Gabriel die „Red Devils“ am Dienstag, dass er den Verein verlassen möchte. Und das nur wenige Tage nach seinem historischen Hattrick gegen Sabah FK (5:0) bei seinem Debüt in der UEFA Youth League.
Messi-Vergleich
Eine Entscheidung, die in England hohe Wellen schlägt. „Es wäre das Gleiche, als wenn Barcelona Messi abgegeben hätte, bevor er überhaupt ein Spiel für sie gemacht hat. Es ist ein riesiger Verlust“, meint „The Telegraph“.
Gabriel, der den Spitznamen „Kid Messi“ trägt, gilt als eines der größten Talente aus der Nachwuchsakademie von Manchester United. Mit 14 Jahren wurde er bereits in die U18 hochgezogen. In der vergangenen Saison erzielte der Angreifer 26 Tore in 29 Partien – eine beeindruckende Statistik!
Topklubs stehen Schlange
Seine Zukunft ist ungewiss. Laut „The Athletic“ haben bereits Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Bayern München Interesse an Gabriel bekundet. Auch Manchester City und der FC Chelsea beobachten die Situation. Man darf gespannt sein, wer sich am Ende die Dienste des „Juwels“ sichern wird …
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