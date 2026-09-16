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Diana-Buch ihres Bruders Charles Spencer gestohlen

Royals
16.09.2026 09:12
Kurz vor der Veröffentlichung ist Charles Spencers neues Buch über seine Schwester Diana ...
Kurz vor der Veröffentlichung ist Charles Spencers neues Buch über seine Schwester Diana gestohlen worden.(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz vor dem großen Enthüllungstermin sorgt ein dreister Diebstahl für Aufregung: Vier Exemplare des neuen Buches von Prinz Harrys und Prinz Williams Onkel, Charles Spencer, über seine verstorbene Schwester Prinzessin Diana sind aus einem Lastwagen in den Niederlanden gestohlen worden! „Swan Song: Diana, My Sister“ soll erst am 22. September offiziell erscheinen.

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Die Bücher waren auf dem Weg zu einem Lager in den Niederlanden, von wo aus sie für den Vertrieb weiterverteilt werden sollten, heißt es in Berichten. Der Fahrer hatte den Lastwagen über Nacht abgestellt, um zu schlafen.

„So etwas hat es noch nie gegeben“
Als er am nächsten Morgen zurückkam, entdeckte er den Einbruch. Die Täter hatten offenbar gezielt nur wenige Exemplare mitgenommen. Dabei handelte es sich um vier der Bücher des Earls of Spencer.

Für den Verlag ist der Vorfall deshalb besonders heikel und shcockierend. Eine Quelle aus der Verlagsbranche bezeichnete den Diebstahl gegenüber der „Daily Mail“ als „äußerst verdächtig“.

Zitat Icon

So etwas hat es noch nie gegeben. Das ist wahrscheinlich das bedeutendste Buch des Jahres ...

Ein Insider aus der Verlagsbranche

„So etwas hat es noch nie gegeben. Das ist wahrscheinlich das bedeutendste Buch des Jahres, und die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Buch waren unglaublich streng“, sagte die Quelle. Außerdem sei „jede erdenkliche Vorsichtmaßnahme“ getroffen worden, um zu verhindern, dass das Buch vor der geplanten Veröffentlichung durchsickert.

Wahrheit über Diana aus Sicht ihres Bruders
Mit „Swan Song: Diana, My Sister“ will Charles Spencer eine besonders persönliche Seite seiner berühmten Schwester zeigen. Der 9. Earl Spencer, 62, kündigte das Buch erst im August an. In dem Buch sei es das erste Mal, dass er „offen“ und „ausführlich“ über Diana spricht.

„Das Ziel dieses Buches ist es, die Wahrheit über Diana aus der Sicht ihres Bruders zu erzählen, so wie ich es bereits bei meiner Rede an ihrer Beerdigung versucht habe.“, erklärte Spencer bei der Ankündigung. Er wolle für Diana sprechen und dies „auf eine offene, positive Art und Weise“ tun.

Zitat Icon

Im Grunde genommen ist dies die schlichte Hommage eines Bruders an eine außergewöhnliche Schwester

Charles Spencer, 9. Earl Spencer

Den Entschluss zu dem Buch habe er gefasst, nachdem er angesichts des bevorstehenden 30. Todestages seiner Schwester mit Interviewanfragen überschüttet worden sei.

Er habe es satt gehabt, immer wieder die Ansichten anderer über Diana zu lesen, von denen viele auf Unwahrheiten beruhten, die sich mit der Zeit als vermeintliche Wahrheiten etabliert hätten.

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Am 11. September hatte Spencer erstmals ein echtes Exemplar seines neuen Buches gezeigt. Auf Instagram bezeichnete er „Swan Song: Diana, My Sister“ als das persönlichste der zehn Bücher, die er in den vergangenen drei Jahrzehnten geschrieben habe.

„Im Grunde genommen ist dies die schlichte Hommage eines Bruders an eine außergewöhnliche Schwester“, schrieb er.

„Sie hätte jedes Wort gutgeheißen“
Noch emotionaler sei das Projekt für ihn geworden, als er das Buch für die Hörbuchfassung drei Tage lang laut eingelesen habe. Als die Aufnahmen beendet waren, dachte Spencer: „Genau das wollte und musste ich sagen – und sie hätte, so glaube ich, jedes Wort gutgeheißen.“

Nun dürfte der Diebstahl wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung die ohnehin enormen Sicherheitsvorkehrungen und den Hype rund um das Diana-Buch noch einmal verschärfen.

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