Hatte Unfall gefilmt
TV-Helikopter stürzt ab: Mehrere Tote in L.A.
Ein Hubschrauber des Nachrichtensenders NBC hat am Dienstag einen tödlichen Busunfall in Los Angeles gefilmt. Dabei stürzte der TV-Helikopter selbst ab. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben.
Mindestens eines der Todesopfer war nach Angaben der Feuerwehr ein Fußgänger. Eine weitere Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Ob es an Bord des Helikopters Tote gab und wie viele Menschen sich dort befunden hatten, war zunächst nicht bekannt.
Helikopter begann zu brennen
Der Hubschrauber war für die Berichterstattung über einen Verkehrsunfall im Einsatz, als er zwischen zwei Betriebsgebäuden abstürzte und zu brennen begann. Kurz vor dem Absturz habe der Sender den Kontakt zu den Menschen an Bord verloren, hieß es. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit.
Auch Busunfall war tödlich
In unmittelbarer Nähe habe sich kurz zuvor ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto war demnach mit einem Linienbus zusammengestoßen, dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Der Absturz wird untersucht.
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