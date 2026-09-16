TV-Helikopter stürzt ab: Mehrere Tote in L.A.

Helikopter begann zu brennen

Der Hubschrauber war für die Berichterstattung über einen Verkehrsunfall im Einsatz, als er zwischen zwei Betriebsgebäuden abstürzte und zu brennen begann. Kurz vor dem Absturz habe der Sender den Kontakt zu den Menschen an Bord verloren, hieß es. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit.