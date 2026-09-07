Kärntner bei AEK Athen: „Das erwartet den LASK!“

Didi Kühbauer trifft mit dem LASK bei AEK Athen auf zwei alte Bekannte aus WAC-Zeiten: Ex-Goalie Christian Dobnik (40) sowie Ex-Verteidiger Nemanja Rnic (41). Dobnik lebt in der griechischen Hauptstadt als Tormanntrainer seinen Champions-League-Traum, spricht über die Unterschiede zu Österreich, die feurigen Fans, „Küh“ und Real Madrid . . .