Kärntner bei AEK Athen: „Das erwartet den LASK!“

Didi Kühbauer trifft mit dem LASK bei AEK Athen auf zwei alte Bekannte aus WAC-Zeiten: Ex-Goalie Christian Dobnik (40) sowie Ex-Verteidiger Nemanja Rnic (41). Dobnik lebt in der griechischen Hauptstadt als Tormanntrainer seinen Champions-League-Traum, spricht über die Unterschiede zu Österreich, die feurigen Fans, „Küh“ und Real Madrid . . .
Unverhofft kommt oft. 103 Bundesliga-Spiele sowie 149 Partien in der 2. Liga – samt Aufstieg mit dem WAC – spulte Christian Dobnik einst als Goalie der Wolfsberger, des FC Kärnten und des FC Lustenau ab. Nach der aktiven Karriere verschlug es den Klagenfurter als Tormanntrainer zu Hartberg. Und plötzlich wartet die Champions League!
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