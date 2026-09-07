„Eine schlimme Sache!“ Gegnerin bangt mit ÖTV-Ass

Im Achtelfinale der US-Open geht Anastasia Potapova beim Stand von 3:5 im Entscheidungssatz mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden und schockt damit auch ihre Gegnerin Mirra Andreeva. „Sie so liegen zu sehen, war eine schlimme Sache“, betont die Russin im Anschluss an die Partie. Nach einer Verletzungspause spielte Potapova die Partie deutlich angeschlagen zu Ende, die Sorge vor einer schweren Verletzung bleibt aber.
Was für ein bitteres Ende für das US-Open-Abenteuer von Anastasia Potapova! Die Entscheidung in einem engen und durchaus hochklassigen Tennis-Match fiel am Ende aufgrund einer Verletzung. Beim Stand von 3:5 im finalen Satz und bei eigenem Aufschlag verletzte sich die ÖTV-Dame am linken Knie. Sie musste in extremis ihr Knie voll durchstrecken.
Während Gegenspielerin Andreeva äußerst sportlich gleich zu Potapova lief, musste die rot-weiß-rote Akteurin eine Verletzungsauszeit nehmen. Mit engem Verband am linken Knie versuchte Potapova noch das Unmögliche möglich zu machen. Doch es war ihr kein Punkt mehr vergönnt. Andreeva kam nach dem Matchball auf die andere Seite und umarmte und tröstete ihre Gegnerin.
„Bekomme Gänsehaut“
Nach der Partie zeigte sich die Russin noch geschockt von den Szenen. „Nastja ist meine gute Freundin. Nachdem wir so einen Kampf hatten und sie dann im letzten Game so hinfallen zu sehen: Das ist eine schlimme Sache“, betonte Andreeva und ergänzte: „Wenn ich da daran zurückdenke, bekomme ich Gänsehaut. Das ist natürlich nicht die Art und Weise, wie man ein Match beenden will.“
Noch auf dem Platz richtete sie auch gleich ein paar Worte an die Neo-Österreicherin: „Ich habe ihr gerade gesagt, dass sie ganz toll gespielt hat und eine ihrer besten Saisonen hatte. Ich bin sicher, dass sie sogar stärker zurückkommen wird, weil sie sogar eine bessere Kämpferin ist als ich“, so Andreeva. Jetzt drückt sie ihrer Freundin die Daumen, dass sie sich keine schlimmere Verletzung zugezogen hat.
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