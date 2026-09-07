„Eine schlimme Sache!“ Gegnerin bangt mit ÖTV-Ass

Noch auf dem Platz richtete sie auch gleich ein paar Worte an die Neo-Österreicherin: „Ich habe ihr gerade gesagt, dass sie ganz toll gespielt hat und eine ihrer besten Saisonen hatte. Ich bin sicher, dass sie sogar stärker zurückkommen wird, weil sie sogar eine bessere Kämpferin ist als ich“, so Andreeva. Jetzt drückt sie ihrer Freundin die Daumen, dass sie sich keine schlimmere Verletzung zugezogen hat.