Steiermark zählt weniger „Nachzipf“ als im Vorjahr

Allerdings: Ein allgemeiner Trend ließe sich daraus nicht ableiten, heißt es von der Bildungsdirektion. Die Zahl könne sich nächstes Jahr schon wieder ändern. Das hänge stark vom jeweiligen Jahrgang ab. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sagt: „Wiederholungsprüfungen geben jungen Menschen eine weitere Chance, ihren Bildungsweg erfolgreich fortzusetzen. In der Vorbereitung brauchen sie Unterstützung und Zuversicht.“