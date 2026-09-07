Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prüfungen ab Montag

Steiermark zählt weniger „Nachzipf“ als im Vorjahr

Steiermark
07.09.2026 19:10
Hunderte steirische Schüler sind schon vor Schulbeginn wieder eifrig am Lernen.
Hunderte steirische Schüler sind schon vor Schulbeginn wieder eifrig am Lernen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Für etwa 2000 steirische Schüler wird es schon zu Schulbeginn ernst: Sie müssen sich einer oder mehreren Nachprüfungen stellen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Freunde wiedersehen, erholt ins neue Schuljahr starten – nicht allen steirischen Schülern ist ein solcher Schulstart vorbehalten. Rund 2000 Jugendliche lernen schon eifrig, um sich auf Nachprüfungen vorzubereiten, die nächste Woche (am 14. und 15. September) stattfinden. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 200 Schülerinnen und Schüler weniger.

Allerdings: Ein allgemeiner Trend ließe sich daraus nicht ableiten, heißt es von der Bildungsdirektion. Die Zahl könne sich nächstes Jahr schon wieder ändern. Das hänge stark vom jeweiligen Jahrgang ab. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner sagt: „Wiederholungsprüfungen geben jungen Menschen eine weitere Chance, ihren Bildungsweg erfolgreich fortzusetzen. In der Vorbereitung brauchen sie Unterstützung und Zuversicht.“

Lesen Sie auch:
Lernen mit Nachhilfe kostet viel Geld.
Krone Plus Logo
18,1 Mio. Euro berappt
Nachhilfe kostet die steirischen Eltern Unsummen
23.08.2026

Prüfungen zwischen 15 und 100 Minuten
Eine Aufschlüsselung nach Schultypen (AHS, MS, etc.) gibt es nicht. Auch eine Aufschlüsselung nach Unterrichtsgegenständen liegt laut steirischer Bildungsdirektion derzeit nicht vor. Was man weiß: Mathematik liegt vorne.

Zu einer Wiederholungsprüfung kann in maximal zwei Pflichtgegenständen angetreten werden. Wie lange eine Prüfung dauert, hängt vom Fach ab. Mündliche Teilprüfungen dauern 15 bis 30 Minuten, schriftliche 50 Minuten beziehungsweise 100 Minuten. In Schularbeitsfächern oder einer lebenden Fremdsprache wird grundsätzlich schriftlich und mündlich geprüft.

Zitat Icon

Wiederholungsprüfungen geben jungen Leuten die Chance, ihren Bildungsweg erfolgreich fortzusetzen.

Elisabeth Meixner

Bild: Trinkel

Gesamter Stoff des Vorjahres
Auch mit einem „nicht genügend“ können Schüler durch die Aufstiegsklausel weiterkommen, wenn die Schule das so entscheidet. Abgefragt werden kann übrigens der gesamte Lehrstoff des Vorjahres – in diesem Sinne wünschen wir allen Betroffenen viel Glück!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.09.2026 19:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
221.432 mal gelesen
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
164.451 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
125.656 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Deutschland
Trotz AfD-Erfolg: Absolute Mehrheit wohl unmöglich
3978 mal kommentiert
Er ist der Mann der Stunde: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund
Außenpolitik
Schicksalswahl: Wie hoch gewinnt die AfD?
1905 mal kommentiert
In Sachsen-Anhalt kündigt sich ein Polit-Beben an.
Deutschland
Was, wenn wirklich niemand mit AfD regieren will?
1838 mal kommentiert
Große Freude bei den AfD-Parteichefs nach dem Wahlerfolg – mit wem die Partei regieren soll, ist ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf