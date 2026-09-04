So trifft VW-Sparkurs österreichische Zulieferer

Die Einigung im VW-Aufsichtsrat klingt nach einem Durchbruch – doch Deutschlands „Autopapst“ Ferdinand Dudenhöffer zufolge ist es eher ein Kompromiss. Für Österreichs Zulieferer bedeutet das gute und weniger gute Nachrichten.
50.000 Stellen sollen weg, vier deutsche Werke stehen auf der Kippe. Der nun beschlossene Transformationsplan von VW wirbelt viel Staub auf – doch der wird sich bald wieder legen. Das sagt Ferdinand Dudenhöffer, Deutschlands bekanntester Auto-Experte vom CAR-Institut Bochum, im Gespräch mit der „Krone“. Für die heimische Zulieferindustrie hat er eine klare Botschaft: Die Lage ist nicht so dramatisch wie in Deutschland.
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