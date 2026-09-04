So trifft VW-Sparkurs österreichische Zulieferer

50.000 Stellen sollen weg, vier deutsche Werke stehen auf der Kippe. Der nun beschlossene Transformationsplan von VW wirbelt viel Staub auf – doch der wird sich bald wieder legen. Das sagt Ferdinand Dudenhöffer, Deutschlands bekanntester Auto-Experte vom CAR-Institut Bochum, im Gespräch mit der „Krone“. Für die heimische Zulieferindustrie hat er eine klare Botschaft: Die Lage ist nicht so dramatisch wie in Deutschland.