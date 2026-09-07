Kuhglocken dürfen läuten, Eselglocken nicht

Eine Frage der Tradition

Über mehrere Monate wurde die Lärmbelästigung vor Ort gemessen und zu sensiblen Zeiten tatsächlich als störend eingestuft. Trotzdem entschied das Gericht für die Kühe, die weiterhin Glocken tragen dürfen – allerdings künftig nur noch kleine. Sie müssen künftig Schaf- oder Ziegenglocken tragen. Für das Tragen der Glocke sprechen laut Gericht insbesondere die Tradition, das Auffinden entlaufener Tiere sowie die Alarmierung bei Unruhe in der Herde.